Ассанж готовится к сделке с прокуратурой США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США. Об этом говорится в документе, опубликованном в базе Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах.

Документ подписан прокурором США Шоном Андерсоном. В нем говорится об ожидании, что ответчик признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны США.

Как отмечается в материале телеканала NBC, это может позволить Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, проведенных в тюрьме Великобритании.

20 мая супруга Ассанжа призвала президента США Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суд разрешить Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Основатель WikiLeaks получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США.