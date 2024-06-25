Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ассанж готовится к сделке с прокуратурой США

Основатель WikiLeaks Ассанж может частично признать вину

close
100%
Peter Nicholls/Reuters

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может признать часть обвинений в рамках сделки с прокуратурой США. Об этом говорится в документе, опубликованном в базе Федерального окружного суда США на Северных Марианских островах.

Документ подписан прокурором США Шоном Андерсоном. В нем говорится об ожидании, что ответчик признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны США.

Как отмечается в материале телеканала NBC, это может позволить Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, проведенных в тюрьме Великобритании.

20 мая супруга Ассанжа призвала президента США Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суд разрешить Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Основатель WikiLeaks получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами