Российский серый рынок косметологии достиг рекордного объема

В России доля нелегальных медицинских изделий, используемых в эстетической медицине, оценивается в 40% от общего объема рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По мнению экспертов, к концу 2024 года количество нелегальных косметологических препаратов увеличится как минимум на 5%. Среди причин подобной тенденции они выделяют уход с отечественного рынка ряда западных брендов, а также плохое регулирование отрасли.

Доля серого рынка продолжит расти, если правила рынка не изменятся, заявили изданию представители одной из компаний, поставляющих косметологическую продукцию.

В консалтинговой компании «Право на здоровье» также заявили о росте нелегального сегмента рынка. Там привели цифры, согласно которым, по итогам 2023 года на долю незарегистрированных в РФ, но тем не менее применяемых анестетиков, пришлось уже более половины рынка — 55% против 48% в 2022 году.

Отмечается, что в прошлом году при косметологических процедурах применялись лишь три зарегистрированных в стране препарата на основе липолитиков (расщепляют жировые клетки) и 22 незарегистрированных. Доля серого рынка биоревитализантов, по данным аналитиков, достигла 42%, филлеров — 20%, ботулотоксинов — 10%, подчеркнули аналитики.

До этого во Франции осудили женщину, притворявшуюся профессиональным косметологом. Она научилась делать инъекции с помощью YouTube.

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