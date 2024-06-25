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Еще один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мужчина пострадал при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район

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Haggardous50000/Shutterstock

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению главы региона, предварительно, пострадал один человек.

«Мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Бригада скорой оказала пострадавшему медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», — написал Гладков.

До этого губернатор сообщал, что в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадала женщина. По словам Гладкова, в Белгороде выбиты окна в четырех квартирах. В одном частном строении повреждены крыша и фасад. Также пострадали фасады двух коммерческих объектов, повреждены четыре машины и повреждена линия газоснабжения, отметил губернатор.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.

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Обстрелы Белгородской области
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