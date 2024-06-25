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Российские туристы стали отменять планировавшиеся поездки в Крым и Дагестан

«Ъ»: туристы отменяют запланированные поездки в Крым и Дагестан

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Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Ракетная атака в Севастополь и террористический акт в Дагестане вынудили российских туристов пересмотреть свои планы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Эксперты отмечают рост числа отмененных поездок и снижение новых бронирований на 10–20%. По их мнению, отказов от поездок могло быть еще больше, но путешественникам не всегда удается оформить возврат средств. Туристический бизнес предполагает за две недели преодолеть спад, но в Крыму может произойти снижение динамики роста турпотока по итогам всего нынешнего года. Так, число отмененных бронирований размещения в Севастополе возросло на 78%, а в Крыму — на 28%, в то время как в обычное время количество отказов составляет 10%.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике способны обеспечить безопасность туристов. Он сообщил об усилении мер оперативного характера.

Ранее сообщалось, что в Крыму не намерены вводить ограничения для туристов.

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