При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина

В результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По данным главы региона, пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

До этого город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

В ночь на 25 июня в Белгороде и Белгородском районе зазвучали сигналы об опасности ракетной атаки. Сирена была запущена в 00:51 мск.

До этого сообщалось, что ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль с помощью дрона-камикадзе.

В ночь на 24 июня в Белгороде и на некоторых территориях Белгородской области объявлялась ракетная опасность. В 01:21 (мск) тревога прозвучала в областном центре, а также в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе.

Ранее в Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ.