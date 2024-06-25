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TikTok остался самой популярной соцсетью у подростков

TikTok остался самой популярной соцсетью по потраченному времени у подростков

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Shutterstock

Социальная сеть TikTok остается самой популярной у российских подростков. Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании Mediascope, сообщает РБК.

Так, пользователи в возрасте от 12 до 17 лет проводят в TikTok в среднем 71 минуту в день. На втором месте по популярности у данной аудитории — Telegram, на который подростки тратят в среднем 59 минут в день. Замыкает тройку лидеров «ВКонтакте» с показателем 21 минута в день.

Отмечается, что TikTok лидирует по времени потребления только в подростковой возрастной группе. Даже у пользователей от 18 до 24 лет в лидерах с небольшим отрывом находится Telegram, где они проводят 46 минут в день. У аудитории от 25 до 34 лет на первом месте «ВКонтакте» (33 минуты).

В мае российский регулятор Роскомнадзор направил запрос к головной компании сервиса TikTok с требованием отчета о соблюдении двух федеральных законов — «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее турецким военным запретили пользоваться TikTok.

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