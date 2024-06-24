В Молдавии применили силу к вернувшемуся из РФ оппозиционеру

Сотрудники полиции в кишиневском аэропорту применили силу к вернувшемуся из России члену молодежного крыла оппозиционного блока «Победа» Николаю Шиколаю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер блока Илан Шор.

Шор опубликовал видеозапись с задержанием Шиколая, отметив, что активиста окружили «агрессивные полицейские».

«Силовикам в масках и с автоматами не нужны основания, чтобы тащить человека на допрос. Достаточно того, что он посетил Москву», — говорится в посте политика.

Шор подчеркнул, что подобное отношение к гражданам страны является позором, и возложил ответственность за произошедшее на главу страны Майю Санду.

До этого сообщалось, что активисты молодежного крыла оппозиционной партии «Возрождение» подверглись усиленным проверкам и допросам в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы, где проходил съезд оппозиционных партий Молдавии.

Ранее лидер молдавской оппозиции обратился к Путину.