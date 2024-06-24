Открытое горение во Фрязино ликвидировано

Возгорание в производственно-складском здании во Фрязино Московской области полностью ликвидировано. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение во Фрязино», – следует из сообщения ведомства.

До этого сообщалось, что в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. Его площадь достигла 5 тыс. кв. м. Есть пострадавшие. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети, отметили представители экстренных служб.

Как отмечается, ранее в загоревшемся здании располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». В холдинге «Росэлектроника» заявили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

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