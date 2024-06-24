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В МИД РФ выразили уверенность, что всех соучастников теракта в Дагестане установят

МИД РФ: все участники теракта в Дагестане будут установлены и ответят по закону

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Всех соучастников террористического акта в Дагестане установят, они ответят перед законом. Об этом сообщается в комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича, который опубликовал сайт дипведомства.

«Не сомневаемся, что все соучастники этого кровавого акта будут установлены и ответят перед законом», — отметил он.

По словам Аскальдовича, у терроризма «не может быть никаких оправданий». Дипломат подчеркнул, что Россия способна противостоять попыткам экстремистов любых мастей «поставить на колени».

Посол обратил внимание, что вместе с зарубежными единомышленниками Россия продолжит борьбу с международным терроризмом, чтобы пресекать его в самом зародыше.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Дагестане. Союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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