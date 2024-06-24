На Украине объявили об эвакуации Торецка

Власти контролируемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) Торецка заявили о намерении провести принудительную эвакуацию местного населения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает издание «РБК-Украина».

«Сейчас будет продолжаться эвакуация очень принудительным способом из города Торецка», — отметил он, уточнив, что российские бойцы находятся «очень близко к городу».

Филашкин обратил внимание, что в настоящее время жители Торецка, которых осталось порядка шести тыс. человек, сами «активно покидают город». По его словам, за последние два дня уже выехало 500 человек. Глава Донецкой ОВА анонсировал принудительную эвакуацию и в других населенных пунктах у линии боевого соприкосновения.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.