Арендатор офиса в сгоревшем здании во Фрязино пожаловался на систему оповещения

Система оповещения, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино здании, не работала. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на одного из арендаторов помещения в этом строении — Максима.

Мужчина рассказал, что постройка была достаточно старая. Зимой в здании периодически возникали проблемы с отоплением, а также происходили отключения света.

«Системы оповещения, подозреваю, что они не работали. <...> Система оповещения была криком», — сказал арендатор.

По информации журналистов, сейчас сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать возгорание. В настоящее время огонь разгорается на четвертом этаже, говорится в материале.

Днем 24 июня в подмосковном городе Фрязино загорелось здание, в котором в прошлом находился научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Изначально пламя охватило с пятого по восьмой этажи, при этом площадь пожара достигла пяти тыс. квадратных метров.

Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. К тушению огня были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и 40 единиц техники.

Telegram-канал Baza сообщал, что в какой-то момент в здании произошел взрыв. Причиной стал газовый баллон, уточнили в оперативных службах.

Предварительно, внутри находились не менее девяти человек. Один из них попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще восьмерых спасти не удалось.

Ранее журналисты выяснили, что в сгоревшем во Фрязино здании несколько лет не проверяли пожарную безопасность.