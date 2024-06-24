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В НАТО прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

Столтенберг повторил на фоне теракта в Крыму, что блок не участник конфликта

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Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине не делают Североатлантический альянс участником конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта», — сказал он.

По словам Столтенберга, военная помощь позволяет гарантировать, что Украина сможет реализовать «свое право на самозащиту».

До этого в МИД РФ заявили, что не сомневаются в причастности США к атаке на Севастополь. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание, что передаваемое ВСУ оружие не может быть использовано без участия американских солдат. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что это касается и использования Вашингтоном своих спутниковых возможностей для помощи Украине.

Днем 23 июня со стороны Украины выпустили в направлении Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда, при этом еще один успел детонировать.

Ранее в ООН раскритиковали применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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