В НАТО прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине не делают Североатлантический альянс участником конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша поддержка не делает альянс участником конфликта», — сказал он.

По словам Столтенберга, военная помощь позволяет гарантировать, что Украина сможет реализовать «свое право на самозащиту».

До этого в МИД РФ заявили, что не сомневаются в причастности США к атаке на Севастополь. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание, что передаваемое ВСУ оружие не может быть использовано без участия американских солдат. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что это касается и использования Вашингтоном своих спутниковых возможностей для помощи Украине.

Днем 23 июня со стороны Украины выпустили в направлении Севастополя пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Сработавшие в городе системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре снаряда, при этом еще один успел детонировать.

Ранее в ООН раскритиковали применение кассетных боеприпасов для атаки на Севастополь.