Убитый при теракте священник оказался прототипом памятника в Дербенте

Убитый в Дагестане священнослужитель православного храма отец Николай (Котельников) при жизни стал прототипом для священника, изображенного на памятнике братству трех религий. Об этом рассказал бывший депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.
«В Дербенте есть памятник братству трех религий: раввин, православный священник и мулла», — пояснил экс-парламентарий.
Царев добавил, что у каждой фигуры есть реальный прототип. Священник в центре композиции, по его словам, — убитый террористами отец Николай Котельников. Бывший депутат отметил, что погибший священник был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане.
Вскоре после теракта жители Дагестана начали нести цветы к памятнику в память об убитом отце Николае.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. В республике объявлен трехдневный траур. Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».
Стихийный мемориал организовали у стен православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где накануне террористы убили священника Николая.
Работница лавки храма рассказывала, что в момент нападения 3,5 часа пряталась от боевиков.
Ранее глава Дагестана заявил, что теракты в республике были скоординированы.