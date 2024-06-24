Убитый при теракте священник оказался прототипом памятника в Дербенте

Против царебожия и других искажений Православия/VK

Убитый в Дагестане священнослужитель православного храма отец Николай (Котельников) при жизни стал прототипом для священника, изображенного на памятнике братству трех религий. Об этом рассказал бывший депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

«В Дербенте есть памятник братству трех религий: раввин, православный священник и мулла», — пояснил экс-парламентарий.

Царев добавил, что у каждой фигуры есть реальный прототип. Священник в центре композиции, по его словам, — убитый террористами отец Николай Котельников. Бывший депутат отметил, что погибший священник был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане.

Вскоре после теракта жители Дагестана начали нести цветы к памятнику в память об убитом отце Николае.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. В республике объявлен трехдневный траур. Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Стихийный мемориал организовали у стен православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где накануне террористы убили священника Николая.

Работница лавки храма рассказывала, что в момент нападения 3,5 часа пряталась от боевиков.

Ранее глава Дагестана заявил, что теракты в республике были скоординированы.