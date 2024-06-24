Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Убитый при теракте священник оказался прототипом памятника в Дербенте

Убитый при теракте отец Николай был прообразом для памятника о трех религиях

close
100%
Против царебожия и других искажений Православия/VK

Убитый в Дагестане священнослужитель православного храма отец Николай (Котельников) при жизни стал прототипом для священника, изображенного на памятнике братству трех религий. Об этом рассказал бывший депутат Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

«В Дербенте есть памятник братству трех религий: раввин, православный священник и мулла», — пояснил экс-парламентарий.

Царев добавил, что у каждой фигуры есть реальный прототип. Священник в центре композиции, по его словам, — убитый террористами отец Николай Котельников. Бывший депутат отметил, что погибший священник был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане.

Вскоре после теракта жители Дагестана начали нести цветы к памятнику в память об убитом отце Николае.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. В республике объявлен трехдневный траур. Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Стихийный мемориал организовали у стен православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где накануне террористы убили священника Николая.

Работница лавки храма рассказывала, что в момент нападения 3,5 часа пряталась от боевиков.

Ранее глава Дагестана заявил, что теракты в республике были скоординированы.

Все новости на тему:
Теракт в Дагестане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами