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В Белгородской области села остались без света из-за обстрелов ВСУ

Гладков: восемь белгородских сел остаются без света после атак со стороны Украины

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В Белгородской области населенные пункты Шебекинского городского округа остались без электроснабжения после обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Временно без света остаются села Новая Таволжанка, Архангельское, Зиборовка, Муром, Шамино, Коровино и Нехотеевка», — рассказал глава региона.

По его словам, также в результате обстрелов украинскими военными временно нет света и в населенном пункте Дроновка Грайворонского городского округа.

Все населенные пункты расположены в приграничных частях региона России. Гладков добавил, что, по предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

Губернатор уточнил, что в Борисовском районе в хуторе Климовое взрывная волна разрушила частный дом. При этом в селе Байцуры загорелись две хозяйственные постройки, повреждены один автомобиль и линии газо- и электроснабжения.

Вечером в понедельник, 24 июня, стало известно, что ВСУ начали обстрел одного из округов Белгородской области.

Ранее Гладков сообщил о тактике ВСУ атаковать села дронами-камикадзе.

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Обстрелы Белгородской области
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