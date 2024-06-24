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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский дрон в небе над Белгородской областью

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Около 18.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, противник применил дрон самолетного типа.

До этого стало известно, что российские ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS. Кроме того, удалось уничтожить четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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