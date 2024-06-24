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Мать бросила младенца в подъезде московской многоэтажки

В Москве мать оставила младенца в подъезде дома

Столичная прокуратура устанавливает личность женщины, бросившей новорожденного ребенка в подъезде дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новорожденный мальчик был обнаружен в подъезде многоэтажки на Рязанском проспекте в Москве. Младенца доставили в медицинское учреждение.

Женщина, оставившая ребенка попала на записи камер уличного видеонаблюдения, на кадрах ролика, мать заходила с мальчиком на руках в подъезд.
Личность женщины устанавливают сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Сочи в храм Успения Пресвятой Богородицы 22 июня обратилась женщина, она сообщила служителям, что плохо себя чувствует, и попросила их присмотреть за шестимесячным младенцем, который был у нее на руках. Пообещав вернуться, мать скрылась, но забирать ребенка так и не пришла. Сотрудники церкви обратились в правоохранительные органы, мальчика доставили в медицинское учреждение. Личность матери сотрудниками полиции установлена. Женщина находится на стационарном лечении в медицинском учреждении Сочи. После оказания необходимой помощи она планирует забрать мальчика.

Ранее в Приморье задержали женщину, бросившую младенца в такси.

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