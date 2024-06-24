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МЧС сообщило об увеличении площади пожара во Фрязино

МЧС: площадь пожара в подмосковном Фрязино выросла до 5 тысяч квадратных метров

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Площадь пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино достигла 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Как заявили в ведомстве, тушение пожара осложняют баллоны с газовоздушной смесью, которые находятся в здании.

Незадолго до этого стало известно, что в здании во Фрязино четыре этажа полностью выгорели в результате пожара. По периметру здания работают пожарные, а внутри него до сих пор остаются люди.

Также сообщалось, что в здании во Фрязино во время пожара случился взрыв.

24 июня в городе Фрязино загорелось здание, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан». Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Как заявили в холдинге «Росэлектроника», в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.

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