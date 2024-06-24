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Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Швейцария следит за ситуацией после терактов в РФ и выражает соболезнования

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Global Look Press

Власти Швейцарии внимательно следят за ситуацией после терактов в Дагестане и выражают соболезнования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Швейцарии Жонаса Монтани.

«Швейцария внимательно следит за ситуацией», — уточнил дипломат.

Он обратил внимание, что посольство Швейцарии в Москве разместило сообщение с соболезнованиями пострадавшим в своем аккаунте в соцсети X.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Дагестане. Союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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