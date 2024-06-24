Швейцария выразила соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Власти Швейцарии внимательно следят за ситуацией после терактов в Дагестане и выражают соболезнования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Швейцарии Жонаса Монтани.

«Швейцария внимательно следит за ситуацией», — уточнил дипломат.

Он обратил внимание, что посольство Швейцарии в Москве разместило сообщение с соболезнованиями пострадавшим в своем аккаунте в соцсети X.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования после теракта в Дагестане. Союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.