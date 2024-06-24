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Пожарная безопасность в бывшем здании НИИ «Платан» не проверялась с 2017 года

ТАСС: в 2017 году пожарные выявили в бывшем здании НИИ «Платан» 13 нарушений

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Фото очевидца

Пожарная безопасность бывшего здания НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино не проверялась с 2017 года. В числе нарушений тогда было отмечено отсутствие автоматической пожарной сигнализации, сообщает ТАСС.

Агентство приводит сведения из документов, согласно которым во время проверки семь лет назад было выявлено 13 нарушений требований пожарной безопасности, включая отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения, а также захламление путей экстренной эвакуации.

О крупном пожаре в здании, когда-то принадлежавшем НИИ «Платан», стало известно днем 24 июня. Огонь распространился на несколько этажей. В здании произошел взрыв, обрушились конструкции. Есть пострадавшие.

В беседе с «Газетой.Ru» бывший собственник здания заявил, что в настоящее время в здании находилось «много производств, которые задействованы в производстве мебели». По его мнению, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности.

В холдинге «Росэлектроника» отметили, что здание перешло в частную собственность в конце 1990-х годов и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее о пожаре во Фрязино рассказала очевидица событий.

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