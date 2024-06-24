Умер первый россиянин с диагнозом ботулизм

Заразившийся ботулизмом 21-летний житель Костромы скончался в больнице Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Костромской области.

«Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал, еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому», — говорится в сообщении администрации.

До этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что в больницах на стационарном лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма. Среди них один ребенок, еще 38 человек находятся на искусственной вентиляции легких. По его словам, 151 человек выписан домой.

По информации Роспотребнадзора, из стационаров выписаны 149 человек, ранее госпитализированные с ботулизмом.

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