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В Сочи женщина оставила в церкви шестимесячного младенца

В Сочи нашли мать, бросившую младенца в храме

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В Сочи полицейские установили личность матери, которая оставила шестимесячного младенца в церкви, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

В храм Успения Пресвятой Богородицы 22 июня обратилась женщина, она сообщила служителям, что плохо себя чувствует, и попросила их присмотреть за шестимесячным младенцем, который был у нее на руках.

Пообещав вернуться, мать скрылась, но забирать ребенка так и не пришла. Сотрудники церкви обратились в правоохранительные органы, мальчика доставили в медицинское учреждение.

Личность матери сотрудниками полиции установлена. Женщина находится на стационарном лечении в медицинском учреждении Сочи. После оказания необходимой помощи она планирует забрать мальчика.

До этого сообщалось, что в Бельском районе Тверской области новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома. Младенца, завернутого в одеяло, нашел в подъезде жилого дома местный житель, мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Новорожденную девочку осмотрели и доставили в медицинское учреждение. Как установили полицейские, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка дома, после родов она завернула дочь в одеяло, положила в корзинку и попросила ее отца увезти девочку, мужчина бросил младенца в подъезде. В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Туле прохожие нашли на парковке коляску с младенцем.

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