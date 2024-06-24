В США в подвале дома нашли 250-летние консервы

В США в подвале дома нашли 35 консервов с вишней, которым исполнилось 250 лет, пишет Good News Network. Несмотря на свой возраст, ягоды хорошо сохранились.

Как пишут СМИ, 35 бутылок, в которых были законсервированы ягоды вишни, нашли в подвале дома, где жил первый президент США Джордж Вашингтон. Рабочие обнаружили этот тайник, когда ремонтировали поместье политика.

«Никогда в наших самых смелых мечтах мы не представляли себе это впечатляющее археологическое открытие», — рассказал представитель администрации поместья.

Содержимое каждой бутылки было тщательно извлечено, а затем подверглось научному анализу.

«Эти артефакты, вероятно, не видели дневного света со времен Американской революции и, возможно, были забыты, когда Джордж Вашингтон покинул поместье Маунт-Вернон, чтобы принять командование Континентальной армией», — считают археологи.

Специалисты отмечают, что некоторые из ягод настолько хорошо сохранились, что из их косточки можно будет вырастить вишневое дерево.

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