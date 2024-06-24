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Число жертв пожара в здании НИИ «Платан» возросло

Интерфакс: число погибших при пожаре во Фрязино увеличилось до восьми человек

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Haggardous50000/Shutterstock

Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино унес жизни восьми человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб.

«По предварительным данным, всего погибли восемь человек», — сказал источник.

До этого сообщалось о двух погибших при возгорании в восьмиэтажном административном здании и о нескольких пострадавших.

Пожар в Подмосковье начался днем 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Причиной взрыва в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» в городе Фрязино стал газовый баллон.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело в связи с пожаром в административном здании, расположенном в подмосковном городе Фрязино.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.

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