Число жертв пожара в здании НИИ «Платан» возросло

Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино унес жизни восьми человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб.

«По предварительным данным, всего погибли восемь человек», — сказал источник.

До этого сообщалось о двух погибших при возгорании в восьмиэтажном административном здании и о нескольких пострадавших.

Пожар в Подмосковье начался днем 24 июня. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Причиной взрыва в научно-исследовательском институте (НИИ) «Платан» в городе Фрязино стал газовый баллон.

Сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело в связи с пожаром в административном здании, расположенном в подмосковном городе Фрязино.

Ранее в Москве потушили пожар на бывшем заводе МиГ.