Россиянка набрала кредитов на 11 млн рублей и отдала все деньги мошенникам

В Зареченском округе Тульской области мошенники обманули женщину, убедив ее в необходимости содействовать в поимке сотрудника банка, якобы пытавшегося оформить на нее кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 52-летняя россиянка, женщина рассказала, что в течение длительного времени с ней на связь по телефону выходили неизвестные. Аферисты представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов.

Они убедили свою жертву в том, что она стала невольной участницей операции по установлению недобросовестного работника банка, поскольку именно ее денежными средствами пытались завладеть мошенники.

Испугавшись, женщина выполнила все указания неизвестных, и оформила кредиты в различных банках на сумму 11 млн рублей, а также обналичила все свои денежные средства с банковского вклада и перевела деньги на указанные злоумышленниками счета. Общий ущерб составил 12,4 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Челябинской области мужчина доверился мошенникам и потерял 1,6 млн рублей, взятых в кредит. С мужчиной связался неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Незнакомец убедил его продиктовать коды из СМС якобы для продления договора. После этого россиянину позвонил другой злоумышленник, который представился уже сотрудником банка. Он рассказал о кредитной карте на его имя и убедил мужчину взять заем, чтобы якобы погасить задолженность. В результате обманутый мужчина оформил кредитов на общую сумму в 1,6 млн рублей и перевел все средства на счета мошенников.

Ранее мошенники обокрали академика РАН и его супругу на 20 млн рублей.