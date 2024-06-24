В России проверят загранпаспорта у граждан с допуском к гостайне

Российское правительство поддержало проект закона о проверке загранпаспортов у сотрудников с доступом к гостайне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта отзыва.

В середине мая стало известно, что группа депутатов фракции «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает возможность проверки заграничных паспортов россиян, которые имеют допуск к государственной тайне. Документ разместили в думской электронной базе.

В конце мая пограничники забрали у москвички загранпаспорт из-за ошибки в документе. Россиянка вылетала из аэропорта Внуково на отдых в Турцию. При прохождении границы пограничники отказались пропустить ее и изъяли документ. В паспорте была написана фамилия Деденёва, тогда как в системе миграционного учета девушка указана как Деденева.

Ранее в Пакистане суд оправдал бывшего премьера по делу о разглашении гостайны.