Исламовед указал на схожесть действий террористов в Дагестане и ИГ

Исламовед, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов указал на схожесть почерка террористов в Дагестане и ИГ (организация запрещена в России). Его слова передает «Лента.ру».

По словам Ярлыкалова, в действиях террористов в Дагестане есть странности.

«Очень похоже на то, как проводят теракты представители «Исламского государства». Однако остается много вопросов, так как в этот раз не было заметно мишуры, связанной с этой организацией: черных повязок с надписями и так далее», — пояснил исламовед.

Он посоветовал подождать, так как на данный момент никто не взял на себя ответственность за теракты.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов говорил, что к работе в Дагестане после двойного теракта следует привлечь федеральных силовиков. Для предотвращения подобных трагедий он призвал принять жесткие меры.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты в республике были скоординированы по времени и целям.