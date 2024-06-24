Глава Дагестана заявил, что теракты в республике были скоординированы

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты в республике были скоординированы по времени и целям. Об этом сообщает ТАСС.

«Видимо, у бандитов был прямой расчет, совершив одновременно четыре террористические атаки, внести хаос в действия правоохранительных и силовых подразделений, воспользовавшись чем уйти от ответственности и уйти от попыток задержания», — поделился Меликов.

До этого Меликов говорил, что участники терактов были выходцами из Сергокалинского района Дагестана. Следственные действия в рамках расследования дела о теракте сейчас проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе.

Меликов также посетил Дербент, где осмотрел церковь и синагогу, на которые накануне напали боевики.

Вечером 23 июня в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее главу Сергокалинского района Дагестана освободили от должности.