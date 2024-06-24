В горящем здании НИИ во Фрязино обрушились конструкции

Внутри горящего офисного здания, где ранее находился научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан», в подмосковном Фрязино, обрушились конструкции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб.

По его словам, в связи со стремительным распространением огня есть угроза всем верхним этажам.

В холдинге «Росэлектроника» (включает в свой состав НИИ «Платан») заявили, что это здание не имеет отношения к институту и оборонной промышленности.

24 июня сообщалось, что в городе Фрязино загорелось здание. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб, перед которыми были поставлены задачи потушить огонь и вывести людей из задымленных помещений. Пожару присвоили третий ранг сложности, его площадь достигла 4 тысяч квадратных метров.

Предварительно, внутри здания находились около девяти человек. К текущему моменту специалистам удалось спасти одного из них — мужчину вывели из здания по лестничным маршам.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.