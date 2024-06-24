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Трех молодых украинцев задержали при попытке пересечения польской границы

Погранохрана Польши: при попытке перехода польской границы задержаны 3 украинца

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Depositphotos

Трое граждан Украины были задержаны при попытке перехода границы Польши. Об этом сообщил представитель польской службы погранохраны поручик Петр Закелаж, передает ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что «нарушители были в возрасте 25-30 лет». По словам Закелажа, изначально они пытались выдать себя за заблудившихся туристов, однако впоследствии признались в том, что через польскую территорию рассчитывали пробраться в Чехию.

Позже пограничникам удалось задержать 27-летнюю женщину, которая являлась проводником группы. Нарушители были приговорены к шестимесячному тюремному заключению с отсрочкой приговора на два года. Также они были выдворены на территорию Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что житель Одессы переоделся в старушку, чтобы таким образом скрыться от мобилизации на Украине. Мужчина планировал без подозрений добраться до границы с Евросоюзом на поезде «Киев — Ужгород».

Ранее на Украине люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса.

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