Трех молодых украинцев задержали при попытке пересечения польской границы

Трое граждан Украины были задержаны при попытке перехода границы Польши. Об этом сообщил представитель польской службы погранохраны поручик Петр Закелаж, передает ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что «нарушители были в возрасте 25-30 лет». По словам Закелажа, изначально они пытались выдать себя за заблудившихся туристов, однако впоследствии признались в том, что через польскую территорию рассчитывали пробраться в Чехию.

Позже пограничникам удалось задержать 27-летнюю женщину, которая являлась проводником группы. Нарушители были приговорены к шестимесячному тюремному заключению с отсрочкой приговора на два года. Также они были выдворены на территорию Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что житель Одессы переоделся в старушку, чтобы таким образом скрыться от мобилизации на Украине. Мужчина планировал без подозрений добраться до границы с Евросоюзом на поезде «Киев — Ужгород».

Ранее на Украине люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса.