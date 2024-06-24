В ГД рассмотрят закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента намерена рассмотреть в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Совет Думы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании во вторник, 25 июня. Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам включен в перечень инициатив, которые Государственная дума рассмотрит в приоритетном порядке», — сообщил Володин.

До этого старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура заявила, что в РФ пенсионерам положены налоговый вычет на покупку жилья и другие меры поддержки. Цацура упомянула налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, при приобретении земельного участка, льготу по оплате транспортного налога и других.

Также экономист рассказала, кто в России получает «пенсию мечты». По словам доцента Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, на 1 января 2024 года средний размер пенсий составил 20 781,83 рубля. Выплаты бывшим федеральным чиновникам выше — в среднем 34 292,7 рубля.

Ранее в Индии на пенсию проводили собаку-ищейку, 12 лет проработавшую в полиции.