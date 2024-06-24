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Юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию

Адвокат Краснов: конфискация имущества за незаконную миграцию необходима

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Илья Наймушин/РИА Новости

Законопроект о конфискации имущества за организацию нелегальной миграции необходимо принять, так как сегодня такая мера «логична и своевременна», считает член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Многие правонарушители не пойдут на это преступление, если инициатива будет действовать, заявил он Общественной Службе Новостей.

Напомним, правительство России поддержало законопроект, предлагающий конфискацию финансовых средств, ценностей и иного имущества, полученных за организацию нелегальной миграции. С такой инициативой выступил депутат Петр Толстой, напомнив, что в прошлом году в России зарегистрировали 1,9 тысячи преступлений, связанных с организацией нелегальной миграции. Краснов подчеркнул, что сегодня российские власти выступают против сложившейся за последние 20 лет миграционной политики и меняют ее в соответствии с потребностью.

«Мы видим, что теракты, происходящие сегодня, являются в том числе и результатом этой миграционной политики, безусловно, вопрос давно уже не просто назрел, а перезрел», — убежден адвокат.

Он напомнил, что подобные действия квалифицируются как преступления небольшой и средней тяжести, и за них предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. По мнению юриста, нарушителей это не останавливает от преступлений. Если же проект закона примут, то они потеряют смысл совершать нарушение ради личного обогащения, считает Краснов.

В связи с этим Краснов уверен, что многие правонарушители после того, как эта инициатива заработает, сочтут бессмысленным и невозможным совершение такого рода преступлений.

Ранее в Госдуме призвали провести тотальную проверку мигрантов на знание русского языка.

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