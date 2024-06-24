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Российские хирурги удалили пациентке опухоль мозга размером с персик

Mash: В Чечне врачи спасли пациентку с опухолью головы размером с персик

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Pixabay

В Грозном хирурги удалили пациентке огромную опухоль головного мозга. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

Пациентка попала в республиканскую клиническую больницу с жалобами на постоянные боли в ноги и руке, чувство онемения конечностей. В ходе обследования медики обнаружили в головном мозге женщины новообразование внушительных размеров.

Ранее опухоль уже удаляли, но она разрасталась снова, был велик риск врастания в костную ткань. Хирурги приняли решение оперировать пациентку и подвергнуть опухоль тотальному удалению, новообразование размером с персик полностью вырезали. Пациентка находится под наблюдением.

До этого сообщалось, что врачи Видновской больницы спасли 60-летнюю женщину с гигантской опухолью в области паха. Женщина 15 лет не обращалась за помощью, хотя новообразование мешало ей ходить и подниматься по лестнице. Пациентка призналась, что боялась хирургического вмешательства. В ходе полуторачасовой операции врачи удалили 3-килограммовую опухоль на одной ноге и аналогичную опухоль на второй ноге. Оба новообразования были доброкачественными.

Ранее китайский массаж лица помог женщине найти у себя рак.

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