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Подтверждена гибель 15 сотрудников полиции в результате теракта в Дагестане

Меликов: в результате теракта в Дагестане погибли 15 сотрудников полиции

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В результате терактов в Дагестане погибли 15 сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на главу региона Сергея Меликова сообщает ТАСС.

По словам Меликова, «погибли два гражданина, исповедующие православие, остальные — мусульмане, причем большинство из них, это 15 человек, — сотрудники полиции».

Всего теракт привел к гибели 20 человек, всего же в Махачкале и в Дербенте пострадали 46 человек. В больницах республики оказывается вся необходимая помощь госпитализированным раненым. Состояние семи пациентов расценивается как тяжелое.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлен трехдневный траур.

Подробнее о событии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Дагестане проверят десятки спортивных секций, чтобы выявить радикалов.

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Теракт в Дагестане
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