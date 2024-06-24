Синоптик рассказал, какая погода будет в России во время выпускных

В Москве и Санкт-Петербурге в этом году ожидается летняя жара – воздух прогреется до 28 градусов выше нуля, дождей не ожидается. Однако в других мегаполисах возможны осадки, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Очень теплая погода ждет выпускников этого года в средней полосе России, на северо-западе и на юге. В Санкт-Петербурге на 28 июня ожидается 27-29 градусов тепла днем, до 28 градусов днем ожидается в Москве и Подмосковье», — пообещал метеоролог.

В регионах Поволжья и Урала будет прохладнее – воздух прогреется максимум до 20 градусов выше нуля, возможны осадки. Дожди точно прогнозируются в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре и Казани.

На юге выпускников ждет жаркая погода, заключил Шквалов.

Напомним, синоптики обещают, что в Москве до конца июня не будет сильных осадков, а температура воздуха будет расти постепенно и не превысит +25 градусов. По ночам воздух будет прогреваться до 11-16 градусов тепла.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы потратить на выпускные детей в 2024 году.