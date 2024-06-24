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Турист четыре часа провисел на отвесной скале в Горном Алтае

На Алтае спасли туриста из Белоруссии, висевшего на скале

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МЧС России

В республике Алтай спасатели помогли скалолазу, застрявшему на отвесной скале. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

36-летний турист из Белоруссии поднимался на гору Иткая, в какой-то момент он оступился и едва не сорвался со скалы, повис и находился в таком положении более четырех часов.

В экстренные службы обратились друзья скалолаза. Спасатели МЧС России с помощью веревок спустили туриста к подножию горы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с семимесячным младенцем. Супруги с ребенком на руках дошли до поклонного креста вершины Курган, однако на обратном пути сошли с тропинки, заблудились и обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на вызов и сумели отыскать потерявшихся. Семья доставлена на парковку, где они оставили личный автомобиль. От медицинской помощи спасенные отказались.

Ранее турист в неадекватном состоянии заблудился в сочинском лесу.

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