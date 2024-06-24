Глава Дагестана объяснил следственные действия в одном из районов республики

Участники терактов были выходцами из Сергокалинского района Дагестана. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов, его слова передает РИА Новости.

Меликов сообщил, что следственные действия в рамках расследования дела о теракте сейчас проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе.

«Понятно, почему в Сергокалинском районе, потому что те, кто вчера находился на острие совершения террористических атак, оказались выходцами из Сергокалинского района», — сказал глава республики журналистам.

До этого Меликов прибыл в Дербент, где осмотрел церковь и синагогу, на которые накануне напали боевики.

Вечером 23 июня в Дагестане террористы атаковали православные храмы, синагоги и сотрудников правоохранительных органов. Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершилась. В республике объявлен трехдневный траур. Отменены все развлекательные мероприятия и приспущены флаги.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре.