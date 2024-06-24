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Из горящего здания НИИ во Фрязино вывели одного человека

МЧС РФ: из горящего здания НИИ «Платан» во Фрязино спасли первого человека

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Даниил Маслов/Подслушано во Фрязино/VK

Сотрудники экстренных служб спасли одного человека из горящего административного здания, расположенного в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

В заявлении отмечается, что специалисты вывели мужчину из здания по лестничным маршам. При этом, по предварительной информации, внутри находятся еще девять человек.

«Спасательная операция продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

Днем 24 июня в городе Фрязино в Московской области загорелось главное здание научно-исследовательского института (НИИ) «Платан». На сделанных очевидцами кадрах видно, что огонь охватил сразу несколько этажей здания.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые приступили к тушению пожара. Также перед ними была поставлена задача вывести людей из задымленных помещений.

НИИ «Платан» занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. В частности, организация производит красители и неорганические химические вещества. Кроме того, сотрудники института создают электронные детали и радиокомпоненты.

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