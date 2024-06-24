В Уфе задержали мужчину, который разбил окна и спрятался в чужой машине от дождя

В Уфе мужчина захотел поспать и разбил окна в чужой машине. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент, закончившийся возбуждением уголовного дела, произошел на улице Шафиева в день, когда в городе шел сильный дождь.

На ролике, записанном очевидцем, видно, как пьяный уфимец кидает кирпич в лобовое стекло Daewoo Gentra SX, а затем им же разбивает окно со стороны водителя. После этого, по словам свидетелей, он забрался в салон автомобиля и быстро заснул.

Полицейские прервали сон хулигана и задержали его. В полиции случившееся пока не комментировали.

До этого житель Красноярского края угрожал медикам и порезал ножом колеса машины скорой помощи. В разговоре с сотрудниками полиции он признался, что не помнит обстоятельств произошедшего, и заявил, что всему виной «заболевание и спиртное». В отношении мужчины возбудили уголовное дело и составили на него протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянин получил четыре года колонии за то, что проникал в чужие дома, чтобы переночевать.