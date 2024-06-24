Пожарные спасают людей из горящего здания НИИ в Подмосковье

Сотрудники МЧС России спасают людей из горящего здания научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», расположенного в подмосковном Фрязино. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, пожарные спасают людей из задымленных помещений.

Незадолго до этого Telegram-канал «112» сообщил, что во Фрязино загорелось главное здание НИИ «Платан». По его информации, огнем охвачены несколько этажей.

13 июня сообщалось, что пожар случился на территории бывшего ОКБ «Сухой» в Москве.

2 июня в городе Ухте произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. По информации правительства Республики Коми, огонь охватил один из резервуаров.

Как отмечал губернатор региона Владимир Уйба, происшествие никак не связано с атакой украинских беспилотников.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.