Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожарные спасают людей из горящего здания НИИ в Подмосковье

Пожарные спасают людей из горящего здания в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино

Сотрудники МЧС России спасают людей из горящего здания научно-исследовательского института (НИИ) «Платан», расположенного в подмосковном Фрязино. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, пожарные спасают людей из задымленных помещений.

Незадолго до этого Telegram-канал «112» сообщил, что во Фрязино загорелось главное здание НИИ «Платан». По его информации, огнем охвачены несколько этажей.

13 июня сообщалось, что пожар случился на территории бывшего ОКБ «Сухой» в Москве.

2 июня в городе Ухте произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. По информации правительства Республики Коми, огонь охватил один из резервуаров.

Как отмечал губернатор региона Владимир Уйба, происшествие никак не связано с атакой украинских беспилотников.

Ранее МЧС сообщило, что за 2023 год в Москве произошло 569 пожаров в общественных зданиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами