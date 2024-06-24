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«Пророку», утверждающему, что Бог дал ему формулу выигрыша, запретили посещать казино

LADBible: мужчине запретили посещать казино из-за слов, что Бог дал ему формулу выигрыша

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Emmanuel Mutumwa TV/YouTube

«Пророку» из Замбии запретили посещать казино после того, как он сказал, что Бог дал ему формулу выигрыша, пишет LADBible. Мужчина произнес эти слова после того, как сорвал куш в размере $29 тысяч.

Как пишут СМИ, архиепископ Эммануэль Мутумва теперь находится в стоп-листе всех местных казино из-за его слов. Местные владельцы игорных автоматов опасаются, что мужчина не шутит о о «божественной формуле» и может их разорить.

«Они утверждают, что, поскольку я пророк, я получаю видения от Бога о выигрышных числах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я буду выигрывать слишком часто», — прокомментировал Эммануэль.

Сам Мутумва не считает азартные игры чем-то плохим. По его словам, он использует выигрышные деньги для оплаты обучения местных детей, а также жертвует местным предприятиям.

«Эта победа была не результатом удачи, а испытанием веры. Я молился, и Господь предоставил мне нужные цифры через видение», — добавил африканец.

Ранее сообщалось, что певец Бруно Марс должен казино $50 млн.

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