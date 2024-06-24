«Пророку», утверждающему, что Бог дал ему формулу выигрыша, запретили посещать казино

«Пророку» из Замбии запретили посещать казино после того, как он сказал, что Бог дал ему формулу выигрыша, пишет LADBible. Мужчина произнес эти слова после того, как сорвал куш в размере $29 тысяч.

Как пишут СМИ, архиепископ Эммануэль Мутумва теперь находится в стоп-листе всех местных казино из-за его слов. Местные владельцы игорных автоматов опасаются, что мужчина не шутит о о «божественной формуле» и может их разорить.

«Они утверждают, что, поскольку я пророк, я получаю видения от Бога о выигрышных числах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я буду выигрывать слишком часто», — прокомментировал Эммануэль.

Сам Мутумва не считает азартные игры чем-то плохим. По его словам, он использует выигрышные деньги для оплаты обучения местных детей, а также жертвует местным предприятиям.

«Эта победа была не результатом удачи, а испытанием веры. Я молился, и Господь предоставил мне нужные цифры через видение», — добавил африканец.

Ранее сообщалось, что певец Бруно Марс должен казино $50 млн.