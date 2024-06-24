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ОДКБ осудила теракты в Дагестане

ОДКБ осудила теракты в Дагестане и предложила помощь России

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Кира Батдалова / «Газета.Ru»

Союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решительно осудили действия террористов в Дагестане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, его цитирует ТАСС.

«Мы решительно осуждаем действия террористов и любые попытки разжечь межрелигиозную рознь», — сказал он, отметив, что нет никаких оправданий таким преступлениям.

По словам Тасмагамбетова, Секретариат ОДКБ воспринял известия о трагических событиях в Махачкале и Дербенте с чувством глубокой боли.

До этого в связи с терактами в Дагестане президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину. От имени белорусского народа он решительно осудил «бесчеловечные нападения на религиозные объекты», заявив, что их целью была попытка запугать людей, посеять панику и нарушить межконфессиональный мир и согласие. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего восстановления.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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