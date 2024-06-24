В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека по подозрению в стрельбе в торговом центре «Суворовский», расположенном в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он рассказал, что оказавшийся под стражей мужчина имел при себе травматическое оружие. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают очевидцев произошедшего.

«По предварительным данным, случившееся квалифицируется как хулиганство», — добавил глава региона.

Голубев уточнил, что ситуация находится под его личным контролем.

Днем 24 июня в Telegram-канале «Это Ростов новости» появилась информация о стрельбе в ТЦ «Суворовский». Журналисты сообщили, что сначала вооруженный мужчина открыл огонь на парковке возле центра. Затем он забежал в расположенную рядом кофейню, а после направился в сам торговый комплекс.

На место прибыли сотрудники оперативных служб, которые задержали нарушителя. Как отметили очевидцы, он самостоятельно сдался правоохранителям.

Ранее в министерстве внутренних дел Абхазии заявили, что установили личности всех участников перестрелки на границе с РФ.