В Крыму не намерены вводить ограничения для туристов

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов заявил, что не считает нужным вводить ограничения для приехавших на полуостров туристов из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Они (украинские власти. – «Газета.Ru») только этого и ждут, чтобы жизнь у нас ухудшилась. Именно поэтому они и обстреливают Белгород и другие регионы, чтобы жизнь людей стала невозможной и плохой, чтобы возникла неуверенность в завтрашнем дне. Нам этому подыгрывать точно не стоит», — сообщил Константинов.

Он добавил, что текущий туристический сезон «по цифрам» лучше предыдущего и республике нужно дальше двигаться в этом направлении, «а военные пусть делают свое дело». По словам Константинова, крымские пляжи ждут туристов и для отдыхающих нет никаких проблем.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 14 пациентов, пострадавших при ракетном ударе, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, было принято решение об эвакуации 22 пациентов из Севастополя, в том числе 11 детей, в Федеральные центры и больницы Москвы.

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.