Психолог дала совет, как в отпуске забыть про бытовые ссоры

Чтобы забыть про бытовые ссоры в отпуске, нужно сосредоточиться на получении удовольствия от отдыха. Такой совет в интервью РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. В путешествии, по ее словам, важно почувствовать себя командой, учитывая индивидуальные предпочтения друг друга.

«Порой основное взаимодействие супругов сводится к обсуждению вопросов воспитания детей и улаживанию бытовых вопросов. В таком случае совместный отпуск — прекрасная возможность восполнить этот пробел: уделить внимание общим интересам, окунуться в отличающуюся от городских будней реальность», — сказала Игонина.

Она добавила, что выполнение обязанностей по дому — один из основных источников семейных конфликтов. Отпуск же является хорошим способом от них отдохнуть.

До этого Игонина посоветовала при планировании семейного отдыха распределить обязанности и договориться, кто за какую сферу отвечает. Такой подход, по ее словам, поможет избежать конфликтов во время отпуска.

Также она порекомендовала заранее определиться с бюджетом и запланировать траты, чтобы избежать разногласий.

Ранее отпускникам дали совет, как не переутомиться в путешествии.