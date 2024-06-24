У стен церкви в Дербенте появился стихийный мемориал

Стихийный мемориал организовали у стен православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, где накануне террористы убили священника Николая Котельникова, передает корреспондент ТАСС.

Жители несут цветы к месту теракта в церкви.

Еще один стихийный мемориал установили у Свято-Успенского кафедральный собора в Махачкале, где при теракте был убит сторож. Глава Дагестана Сергей Меликов посетил его в понедельник и пообщался со священнослужителями, которые спасали людей во время обстрела.

До этого работница лавки храма рассказала, как 3,5 часа пряталась от боевиков.

В Дагестане объявили трехдневный траур после нападений боевиков на синагоги и церковь.Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены флаги. В результате атак погибли 15 полицейских и несколько гражданских лиц. По данным СМИ, среди убитых боевиков могли быть сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого задержали и допросили.

Ранее стало известно, что полицейский спасал людей при теракте в Махачкале, оказавшись без оружия в свой выходной.