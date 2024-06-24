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Пассажир сорвал вылет самолета, решив остаться со своей возлюбленной

В Италии мужчина сорвал вылет самолета из-за звонка возлюбленной

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Depositphotos

Пассажир, собиравшийся лететь в Мадрид, остался в Турине и сорвал вылет самолета, поговорив с любовью своей жизни. Об этом пишет итальянское издание Corriere.

Как уточняется, инцидент произошел в аэропорту Торино-Казелле, когда самолет авиакомпании Iberia стоял на взлетной полосе в фазе руления, с работающими двигателями. Стюардессы уже объясняли пассажирам правила безопасности, но один из них только что поговорил по телефону со своей девушкой и стал нервничать. Затем он встал со своего места с криком: «Прекратите, мне нужно выйти!».

По словам очевидцев, между мужчиной и членами экипажа произошел спор. В итоге бортпроводники решили, что этот нервный пассажир может стать проблемой для безопасности полета. Мужчине разрешили сойти на землю, а рейс прибыл в Мадрид с часовым опозданием.

«Все произошло совершенно спокойно...Поскольку это его право, пассажир не был оштрафован», — заметил представитель компании Sagat, управляющей аэропортом Турина.

Сообщается, что мужчина решил сойти с самолета после того, как возлюбленная попросила его об этом.

Ранее россиянка «заминировала» аэропорт Владивостока, чтобы ее знакомый не улетел в командировку.

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