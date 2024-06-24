Отпускникам рассказали, что важно учитывать при планировании семейного отдыха

При планировании семейного отдыха важно распределить обязанности и договориться, кто за какую сферу отвечает. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Такой подход, по ее словам, поможет избежать конфликтов во время отпуска.

«Это касается как определения маршрута путешествия, так и распределения обязанностей. Чтобы не было обид друг на друга из-за того, что один из партнеров бронировал жилье, покупал билеты и составлял план поездки, пока другой отдыхал. Договоритесь, кто за какую сферу отвечает и какие обязательства берет на себя», — сказала Игонина.

Также она порекомендовала заранее определиться с бюджетом и запланировать траты, чтобы избежать разногласий.

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос до этого рассказала, как не переутомиться в путешествии. По ее словам, приезжая на новое место, важно закладывать время на адаптацию, особенно если есть разница часовых поясов. Кроме того, не стоит начинать сразу с непривычной еды. Также специалист посоветовала не пренебрегать отдыхом.

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