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Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

ЕС ввел санкции против «Уральских авиалиний», «Совкомфлота» и «Волга-Днепр»

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РИА Новости

Евросоюз ввел санкции против авиакомпании «Уральские Авиалинии», группы «Волга-Днепр», аэропортового холдинга «Новапорт» и «Совкомфлота». Это следует из перечня, опубликованного Советом ЕС.

Поясняется, что эти компании попали в черный список из-за того, что «оказывают материальную поддержку» или «получают выгоду» от российского правительства, либо якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Кроме того, в санкционный список включен международный детский центр «Артек» в Крыму.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза оказался «намного слабее» по сравнению с предыдущими ограничениями, введенными Евросоюзом против России.

24 июня Совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против Российской Федерации.

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.

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