Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против авиакомпании «Уральские Авиалинии», группы «Волга-Днепр», аэропортового холдинга «Новапорт» и «Совкомфлота». Это следует из перечня, опубликованного Советом ЕС.

Поясняется, что эти компании попали в черный список из-за того, что «оказывают материальную поддержку» или «получают выгоду» от российского правительства, либо якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Кроме того, в санкционный список включен международный детский центр «Артек» в Крыму.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что новый 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза оказался «намного слабее» по сравнению с предыдущими ограничениями, введенными Евросоюзом против России.

24 июня Совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против Российской Федерации.

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.