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Беременная россиянка рассказала, как спаслась во время атаки на Севастополь

Очевидица атаки на Севастополь рассказала, как пряталась от обстрела под лежаком

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Оказавшиеся на пляже в Севастополе во время атаки украинских войск россияне прятались под шезлонгами. Об этом Aif.ru рассказала 27-летняя очевидица по имени Юлия, которая находится на пятом месяце беременности.

По ее словам, она находилась на пляже в компании мужа, другой пары и их детей, когда начался обстрел.

«Мы перевернули лежак, как загородку, дети бросились в его основание, мы, взрослые, бросились сверху. Меня прикрывал муж. Он позже сказал: «Думал, меня накроет снарядами, так хоть ты беременная спасешься», — рассказала Юлия.

После случившегося она сходила к врачу, беспокоясь за состояние малыша. Доктор заверил ее, что с ним все в порядке.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Ранее в Кремле пообещали США ответ после атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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