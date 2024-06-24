Россиянам объяснили, почему высокобелковые диеты вредны для организма

Высокобелковые диеты чреваты множеством неприятных побочных симптомов. Об этом в интервью РИАМО предупредила нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

«При дефиците жиров и углеводов — главных источников энергии — организм начинает воспроизводить ее из того, что есть — белка. В результате этого процесса образуется побочный продукт — аммиак, его накопление в крови вызывает гипераммониемию», — пояснила Ильичева.

Интоксикация, по ее словам, может сопровождаться такими симптомами, как головная боль, усталость, слабость и запоры. Кроме того, избыточное количество аммиака увеличивает нагрузку на почки, приводя к возникновению мочекислых камней и подагры, добавила специалист.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого предупреждал, что экстремальные диеты дают лишь временные результаты и могут быть крайне опасными для здоровья. По его словам, похудение не требует радикальных запретов, а основывается на изменении рациона.

Эндокринолог-диетолог Дарья Абахина ранее говорила, что в рацион здорового питания обязательно должны входить овощи, белковые и молочные продукты.